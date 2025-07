Flavio Cobolli sfrutta l’occasione e vola al terzo turno di Wimbledon Vittoria agevole con Pinnington Jones

Flavio Cobolli conquista un sogno a Wimbledon, entrando per la prima volta in carriera nel terzo turno di uno dei tornei del Grande Slam. Con una vittoria convincente contro Jack Pinnington Jones, il talento romano dimostra il suo valore sul palcoscenico più prestigioso del tennis mondiale. Ora attende con entusiasmo il prossimo avversario, pronto a scrivere un capitolo ancora più emozionante della sua avventura londinese. La strada verso la gloria è appena iniziata.

Flavio Cobolli non spreca l'occasione ed accede per la prima volta in carriera al terzo turno di Wimbledon (traguardo ora raggiunto in tutti gli Slam). Il romano ha superato in tre set il britannico Jack Pinnington Jones, numero 281 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-1 7-6 6-2 in un'ora e cinquantacinque minuti di gioco. Cobolli attende ora il vincente del match tra il ceco Jakob Mensik, testa di serie numero quindici, e lo statunitense Marcos Giron. Con questo successo inoltre il romano si avvicina sempre di più alla Top-20 del ranking mondiale, portandosi al momento al numero 23.

