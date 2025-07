Morto Diogo Jota clamoroso errore sui social! Il messaggio social di una vecchia conoscenza del calcio italiano diventa oggetto di un incomprensione! Cosa è successo

Un triste lutto scuote il mondo del calcio: la scomparsa di Diogo Jota, stella del Liverpool, ha suscitato dolore e solidarietà. Tuttavia, un errore sui social ha generato confusione, scambiando il suo messaggio con quello di un’altra vecchia conoscenza italiana. In un'era dove le notizie si diffondono in un attimo, è fondamentale distinguere tra realtà e fraintendimenti. Ecco cosa è successo…

Morto Diogo Jota: clamorosa incomprensione sui social! L’attaccante del Liverpool è stato scambiato con un vecchia conoscenza del calcio italiano. La morte di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, ha scosso profondamente il mondo del calcio, ma una triste incomprensione sui social ha creato un’ulteriore confusione tra i tifosi e gli utenti. Diogo Dalot, difensore del Manchester United ed ex giocatore del Milan, nonché rivale della Juve, ha pubblicato un post su Instagram per omaggiare il compagno di squadra in Nazionale col Portogallo, ma un errore clamoroso ha portato centinaia di utenti a scrivere messaggi di cordoglio e frasi per le condoglianze sotto al post di Dalot, scambiandolo per Diogo Jota. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Morto Diogo Jota, clamoroso errore sui social! Il messaggio social di una vecchia conoscenza del calcio italiano diventa oggetto di un incomprensione! Cosa è successo

Morte Diogo Jota, il cordoglio dell’Inter sui social: il messaggio per la scomparsa dell’attaccante del Liverpool - Il mondo del calcio piange la tragica scomparsa di Diogo Jota, talentuoso attaccante del Liverpool, e di suo fratello André.

Scambiano Dalot per Diogo Jota: sui social dell'ex Milan centinaia di messaggi di cordoglio Vai su X

Una tragedia devastante quella che ha colpito la famiglia di Diogo Jota, l’attaccante del Liverpool e della Nazionale portoghese, che il 22 giugno si era sposato con Rute Cardoso, la donna con la quale ha avuto tre figli. Soltanto meno di 24 ore fa il 28enne av Vai su Facebook

Morto Diogo Jota: l'ultimo messaggio sui social è straziante, Inghilterra e Portogallo uniti nel lutto - Solo dodici giorni fa il talentuoso giocatore del Liverpool Diogo Jota, morto stamane in un incidente stradale, si era sposato con la madre dei suoi tre figli: su instagram l'ultimo post: Sono un uomo ... Riporta sport.virgilio.it

Diogo Jota, il film del matrimonio diffuso sui social: "Un giorno che non dimenticheremo mai" - La tragedia pochi giorni dopo queste immagini: l'attaccante è morto in un incidente stradale in Spagna. Lo riporta msn.com