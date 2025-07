Like a Star Adolfo Durante vince il talent show condotto da Amadeus su Nove

La serata di mercoledì 2 luglio ha regalato emozioni intense tra finali televisive. Su Nove, il talent show condotto da Amadeus ha coronato il suo vincitore: Adolfo Durante, che ha conquistato il primo premio di 50.000 euro. La puntata finale ha riservato colpi di scena e momenti memorabili. Ma chi ha saputo incantare la giuria e il pubblico? Scopriamo insieme come si è svolto l'atto conclusivo di Like a Star.

Finale per Like a Star, ieri sera su Nove. Ecco chi ha vinto e come si è svolta l'ultima puntata del talent show condotto da Amadeus. Serata televisiva di finali, quella di mercoledì 2 luglio. Mentre su Canale 5 andava in onda l'ultimo atto de L'Isola dei Famosi infatti, su Nove si sceglieva il vincitore di Like a Star, il talent show condotto da Amadeus. Ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro è stato Adolfo Durante. La puntata finale: chi ha vinto e come si è svolta Insegnante 58enne di scuola primaria, Adolfo arriva dalla provincia di Mantova e ha partecipato per il Team Mina. Nel programma infatti, partecipano concorrenti che hanno la passione per un artista: una passione talmente grande che, più che imitarlo, li . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Like a Star, Adolfo Durante vince il talent show condotto da Amadeus su Nove

