Malore in palestra la 22enne Martina Gillio muore davanti al fidanzato | Non c’era aria condizionata Il mal di testa prima di accasciarsi

Una tragedia sconvolge la comunità di Poirino: Martina Gillio, 22 anni, si è accasciata durante l'allenamento in palestra e, dopo un giorno di sofferenza, ha perso la vita. Un malore improvviso, forse aggravato dalle condizioni della sala, ha portato a una drammatica fine, lasciando senza parole amici e familiari. La vicenda evidenzia l'importanza di monitorare sempre la propria salute anche durante le attività quotidiane.

Aveva avvertito un forte mal di testa, poi l’arresto cardiaco nella palestra dove da anni andava ad allenarsi in sala pesi. La 22enne Martina Gillio è crollata nella Gym Studio di Poirino, in provincia di Torino, davanti agli occhi del fidanzato. Dopo 24 ore di agonia, la giovane è morta all’ospedale Le Molinette di Torino. «Siamo sconvolti, aveva iniziato qui da piccola frequentando i corsi di danza», è il ricordo del trainer Giuseppe Altavilla. L’ipotesi più accreditata al momento è che la ragazza sia stata colta da un improvviso malore a causa del caldo: in quelle sale infatti non era presente aria condizionata. 🔗 Leggi su Open.online

