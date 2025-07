LIVE Cobolli-Pinnington Jones 6-1 7-6 6-2 Wimbledon 2025 in DIRETTA | prova di maturità superata e romano al 3° turno!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chidue qui la DIRETTA LIVE della prima qualificazione di Flavio COBOLLI al 3° turno a Wimbledon, lo fa senza perdere un set. Un saluto sportivo! 14:09 Sono 2 ace e 4 doppi falli per l'azzurro, che ha servito un buon 56% di prime in campo ottenendone il 65% di punti, numeri anche migliorabili se vogliamo. Con la seconda addirittura 69% di punti vinti per Cobolli contro appena il 37% del rivale, che ha spesso consegnato break con doppi errori, che sono 4 così come i suoi ace. 14:08 Un primo e un terzo set totalmente dominati dal romano, un parziale centrale che è invece stato un incubo.

In questa notizia si parla di: diretta - cobolli - wimbledon - pinnington

FlaviettoCoreBello è ‘na garanzia. Comunque sta cosa che tocca lavora’ durante Wimbledon deve da fini’. Vai su Facebook

