Il mondo del calcio rende omaggio dopo una tragica morte di Diogo Jota e fratello Andre

Il mondo del calcio si unisce nel dolore, rendendo omaggio a Diogo Jota e Andre Silva, due talenti spezzati troppo presto. La tragica perdita scuote il cuore di milioni di appassionati e professionisti del settore, che hanno espresso il loro cordoglio attraverso messaggi, minuti di silenzio e tributi sentiti. In quest’ora di profonda tristezza, il calcio dimostra ancora una volta di essere una grande famiglia unita dalla passione e dal rispetto reciproco.

Breaking: Il mondo del calcio è in lutto dopo la notizia della tragica morte dell’attaccante di Liverpool Diogo Jota e suo fratello, il centrocampista del Penafiel Andre Silva. Entrambi gli uomini sono morti a seguito di un incidente d’auto nella Spagna nord-occidentale subito dopo mezzanotte nelle prime ore di giovedì mattina. I tributi sono stati riversati da tutto il mondo del calcio, con club, giocatori, manager e giornalisti che hanno inviato messaggi di condoglianze e ricordo dei fratelli. Un minuto di silenzio si terrà in tutte le partite Euro 2025 in Svizzera giovedì e venerdì, incluso l’incontro del Portogallo con la Spagna giovedì sera. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Il mondo del calcio rende omaggio dopo una tragica morte di Diogo Jota e fratello Andre

È morto Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool. A riportare la tragica notizia è stato il giornale spagnolo Marca. Il calciatore avrebbe perso la vita in un incidente

Morte Diogo Jota, dichiarazione della Guardia Civil: "Tutto indica uno scoppio di un pneumatico"

