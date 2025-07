L' ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini

L'ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini a Arezzo è stata una celebrazione di passione, tradizione e innovazione che dura da 80 anni. In un'atmosfera di festa a Capolona, la famiglia Soldini ha accolto con orgoglio dipendenti di ieri e di oggi, collaboratori, fornitori e rivenditori, tutti uniti nel testimoniare il successo di un'eccellenza italiana. Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, non ha voluto mancare a questo straordinario traguardo, rendendo omaggio a un simbolo di eccellenza

Arezzo, 3 luglio 2025 – La famiglia Soldini ha festeggiato a Capolona con la famiglia allargata ai dipendenti (dai primi assunti nel 45, quando erano ancora giovanissimi), ai collaboratori, i fornitori, i rivenditori, la rete commerciale tutta, l' ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini. Rossano e Marco Soldini erano veramente emozionati. Adolfo Urso è il Ministro delle Imprese e del Made in Italy non è voluto mancare, così pure gli imprenditori e amici di sempre: Luca Cordero di Montezemolo, Paolo Zegna, Massimo Cerruti, la famiglia Nero Giardini, gli Auricchio, gli Snaidero, i Ferragano, come citarne alcuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L'ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini

In questa notizia si parla di: soldini - ottantesimo - anniversario - calzaturificio

Il ministro @adolfo_urso, alle ore 10.30, partecipa all’evento celebrativo per gli 80 anni del calzaturificio #FratelliSoldini. L'evento potrà essere seguito in diretta streaming https://amarantochannel.it/live/ Vai su X

La grande festa per gli 80 anni di Soldini: un viaggio tra emozioni e ricordi, giovedì 3 luglio dalle 10:30, in diretta su Amaranto... Vai su Facebook

L'ottantesimo anniversario del Calzaturificio Fratelli Soldini; Eventi e scadenze del 3 luglio 2025; Soldini celebra 80 anni tra stile e riconosciementi.

Soldini evolve il brand Soldini 80 e punta sull’estero - Lo storico calzaturificio aretino festeggia 80 anni con una nuova label, che sviluppa un mocassino- Segnala it.fashionnetwork.com

Al Calzaturificio Soldini consegnato un importante riconoscimento - la Nazione - Arezzo, 5 aprile 2025 – Al Calzaturificio Soldini consegnato un importante riconoscimento: il francobollo dedicato alle Eccellenze del Made in Italy. Secondo lanazione.it