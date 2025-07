Tramvia Firenze | nuovo cantiere nel lungarno Pecori Giraldi Come cambia la viabilità

Firenze si prepara ancora una volta a una sfida per la mobilità urbana: con il nuovo cantiere in Lungarno Pecori Giraldi, l’avvio della tramvia verso Bagno a Ripoli trasforma profondamente la viabilità. Con le strade intasate e i lavori che avanzano ovunque, cittadini e pendolari devono affrontare un ulteriore ostacolo alla loro quotidianità. Ma come cambierà effettivamente il traffico? E quali soluzioni si prospettano per limitare i disagi?

Continua la giungla dei cantieri con operai a lavoro ovunque a Firenze. La città è al collasso e dalle 21 di domani, 4 luglio 2025, a complicare ulteriormente la viabilità, ci si mette l'avvio del nuovo cantiere in lungarno Pecori Giraldi per la realizzazione della linea tramviaria per Bagno a Ripoli

