NARCYSO su Unplugged Playlist

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ecco un altro episodio del podcast musicale “” che rappresenta un appuntamento speciale. E’ infatti dedicato al Festival Internazionale Voci dal Mediterraneo, che è un contest musicale che si svolgerà a Pantelleria da stasera 26 luglio, per proseguire domani 27 luglio. La finale avrà luogo il 28 luglio. E’ con noi una delle finaliste del concorso Voci dal Mediterraneo,. Chi èè il nome d’arte di Melita Sciacca, 16 anni. Appassionata di danza classica, moderna e contemporanea, inizialmente non voleva cantare per via dell’imbarazzo. Ma poi la situazione cambia. Molto fantasiosa e creativa, le piace scrivere. L’intervista Le chiediamo quali canzoni ha scelto da portare sul palco del Festival Voci dal Mediterraneo e come le ha preferite rispetto ad altre.