Si schianta in moto contro un’auto grave ragazza di 18 anni

grave incidente a Treviolo, intorno alle 14,30 di venerdì 4 aprile.Una ragazza di 18 anni che viaggiava in sella a una moto si è scontrata con un’auto in via Broglio, all’incrocio con via San Celso.Sul posto l’automedica e l’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Bergamonews.it - Si schianta in moto contro un’auto, grave ragazza di 18 anni Leggi su Bergamonews.it incidente a Treviolo, intorno alle 14,30 di venerdì 4 aprile.Unadi 18che viaggiava in sella a unasi è scontrata conin via Broglio, all’incrocio con via San Celso.Sul posto l’automedica e l’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Treviolo, si schianta in moto contro un’auto: grave una ragazza di 18 anni. Incidente a Treviolo, si schianta in moto contro un'auto allo stop: grave una ragazza di 18 anni. Tragedia sulla Turi-Putignano, moto si schianta contro muretto: muore la soccorritrice 118 Fabiana Chiarappa. Si schianta con la moto contro un camion in manovra per entrare nel piazzale di un'azienda: morto 34enne. Incidente a Napoli: si schianta in moto contro auto in sosta, morto Ciro Nazzaro. Incidente stradale, Ciro si schianta in moto contro un'auto: muore poco dopo al Cardarelli. Ne parlano su altre fonti

Incidente a Treviolo, si schianta in moto contro un'auto allo stop: grave una ragazza di 18 anni - L'impatto all'altezza dell'incrocio tra le vie Broglio e San Gelso. La giovane è stata portata d'urgenza al Papa Giovanni XXIII ... (bergamo.corriere.it)

Si schianta con la moto contro un camion in manovra per entrare nel piazzale di un’azienda: morto 34enne - Un 34enne è morto nella tarda mattinata del 3 aprile in un incidente stradale a Zogno (Bergamo). Il giovane si è schiantato contro un camion che stava facendo manovra per entrare nel piazzale di uno ... (fanpage.it)

Moto si schianta contro la barriera in cemento, centauro vola sull'asfalto e muore sul colpo: illesa la passeggera che era con lui - Tragedia a Schio (Vicenza). Centauro urta con la moto un ostacolo in cemento e viene catapultato sull'asfalto morendo ... (msn.com)