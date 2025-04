Il Galatasaray si scaglia contro Mourinho | “Ha arrecato solo danni al calcio turco in 8 mesi”

Galatasaray contro Mourinho: “In otto mesi ha arrecato solo danni al calcio turco. Che Dio non permetta a nessuno di difendere questo vergognoso attacco allo sport per far sì che riceva una sanzione lieve". Leggi su Fanpage.it L'attacco durissimo di: “In otto mesi haal. Che Dio non permetta a nessuno di difendere questo vergognoso attacco allo sport per far sì che riceva una sanzione lieve".

Il Galatasaray si scaglia contro Mourinho: "Ha arrecato solo danni al calcio turco in 8 mesi". Mourinho perde e aggredisce Buruk, adesso rischia dieci giornate di squalifica. Troppi rigori al Galatasaray? Mou è una furia: "Scandalo, scandalo". Mourinho si scaglia contro il Galatasaray, Icardi risponde: “The Crying One” (FOTO). Turchia: 30.000 agenti impiegati per Galatasaray-Fenerbahce. Osimhen: "Amo il Galatasaray, sul mio futuro...". Napoli, Juventus e Premier, cosa può succedere. Ne parlano su altre fonti

Il Galatasaray si scaglia contro Mourinho: “Ha arrecato solo danni al calcio turco in 8 mesi” - Il Galatasaray si scaglia contro José Mourinho e il clima è sempre più rovente in Turchia. Il club giallorosso ha attaccato in maniera durissima contro lo Special One e il Fenerbaçhe dopo il derby dei ... (fanpage.it)

Furia Galatasaray contro Mourinho: "Ha fatto una valanga di danni al calcio turco" - Dopo l'alterco con Okan Buruk nel derby di mercoledì, il Galatasaray emette un duro comunicato contro José senza mai nominarlo: "Invece di scusarsi, una presa in giro all'intelligenza della comunità c ... (gazzetta.it)

Mourinho si scaglia contro l’allenatore del Galatasaray dopo la sconfitta/ Ancora caos nel derby di Istanbul! - Mourinho attacca l’allenatore avversario dopo la sconfitta nel derby di Istanbul, scatta la rissa e i cartellini rossi per i giocatori ... (ilsussidiario.net)