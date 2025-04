Parte da Pisa la campagna elettorale verso i referendum di giugno

Leggi su Corrieretoscano.it

– Sabato 5 aprile 10 alle 14, aal circolo Arcinova in via Vittorio Frascani 1, è in programma l’assemblea regionale dei comitati locali de La Via Maestra (la rete che si batte per la difesa e l’attuazione della Costituzione composta in Toscana dalle strutture regionali di Cgil, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Acli, Anpi, Arci, Libera, Legambiente, Cnca-Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienza, Magistratura Democratica, CittadinanzAttiva, Ali-Autonomie Locali Italiane).Sarà un momento di confronto e coordinamento delle campagne e delle iniziative che si stanno promuovendo dal basso per rivendicare i diritti sociali, a partire dal percorso referendario che si terrà il prossimo 8 e 9.Cinque quesiti referendari su lavoro e cittadinanza promossi da sindacati e associazioni che troveranno nella giornata del 5 aprile “un momento per fare rete e valorizzare le iniziative che sono state costruite in questi mesi e le esperienze strutturate a tutti i livelli e in tanti territori”.