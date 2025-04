Prada pronta a concludere l’acquisto di Versace | in arrivo maxi-finanziamento con Goldman Sachs

Prada sembrerebbe pronta ad acquistare Versace. A quanto pare è in arrivo un finanziamento che permetterebbe all’azienda aretina l’acquisizione del brand simbolo del lusso italiano. La moda italiana si è sempre distinta per la qualità delle materie prime utilizzate. Un’eccellenza nata dalla combinazione fra diversi elementi. In primis la cura dei dettagli, ma anche il . Mondouomo.it - Prada pronta a concludere l’acquisto di Versace: in arrivo maxi-finanziamento con Goldman Sachs. Leggi su Mondouomo.it sembrerebbead acquistare. A quanto pare è inunche permetterebbe all’azienda aretina l’acquisizione del brand simbolo del lusso italiano. La moda italiana si è sempre distinta per la qualità delle materie prime utilizzate. Un’eccellenza nata dalla combinazione fra diversi elementi. In primis la cura dei dettagli, ma anche il .

Non solo Versace, Prada acquista anche Jimmy Choo. Affare in chiusura. Luna Rossa Prada Pirelli torna a sfidare Emirates Team New Zealand per la finale delle regate preliminari. Da Shein all’incognita Starlink: quali sono le ipo più attese del 2024. Ne parlano su altre fonti

Prada, in arrivo maxi-finanziamento da 2,5 miliardi con Goldman Sachs per l’acquisto di Versace - Mentre il titolo di Capri Holdings crolla in Borsa dopo l’annuncio dei nuovi dazi Usa, la famiglia Bertelli sembra decisa ad andare avanti con l’operazione ... (fashionmagazine.it)

Prada pronta ad acquisire Versace e a sfidare i colossi francesi - potrebbero concludere un accordo per il passaggio di proprietà di Versace entro fine marzo, se le trattative dovessero andare a buon fine. (Agenzia askanews) Prada vicina all'acquisizione di ... (informazione.it)

Capri pronta a cedere Versace: Prada in campo per l’acquisto - Il gruppo Prada sta valutando il dossier Versace ... sono stati sempre più insistenti i rumors secondo cui proprio Capri sarebbe pronta a cedere Versace, assieme a un’altra griffe del suo ... (msn.com)