Milan tentativo per Manna Ma il dirigente vuole restare al Napoli

Dopo il mancato accordo con Fabio Paratici, il Milan è già al lavoro per trovare il nuovo direttore sportivo. Come riportato da Sky Sport attraverso Gianluca Di Marzio, la dirigenza rossonera avrebbe tentato anche la pista che porta a Giovanni Manna, attuale d.s. del Napoli.

Il dirigente, che la scorsa estate ha firmato un contratto di lunga durata con il club di Aurelio De Laurentiis, avrebbe però fatto sapere di voler proseguire il suo percorso in azzurro, declinando l'interesse Milanista.

Il Milan, dunque, dovrà continuare la sua ricerca, mentre Manna resta saldo nella struttura dirigenziale del Napoli, club con cui punta a costruire il futuro.

