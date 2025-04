Mister Movie | Il regista di Fantastic Four | First Steps vuole che il film MCU emuli un film di Stanley Kubrick

Preparati, perché ii Quattro stanno per fare il loro debutto nell'MCU con "The"! IlMatt Shakman sta svelando alcuni dettagli succosi su cosa possiamo aspettarci da questotanto atteso. Con un cast stellare che include Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach, l'hype è alle stelle.Un'Esplorazione Spaziale Radicata nella RealtàShakman ha rivelato di aver voluto creare una versione dello spazio il più possibile realistica. Dimentica i wormhole! La loro tecnologia sarà un mix di retro-futurismo e propulsori a razzo, un connubio tra Marvel e Apollo 11. Immagina unche sembra essere stato realizzato nel 1965, nello stile di. Affascinante, vero?Effetti Pratici e Atmosfera Anni '60Per raggiungere questo obiettivo, Shakman ha puntato molto su set ed oggetti di scena reali, inclusa una miniatura di un'astronave alta ben 14 piedi! Hanno persino utilizzato vecchie lenti e un approccio alla regia che richiama quell'epoca.

