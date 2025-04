Dayitalianews.com - Russell Brand finisce al centro di gravi accuse: stupro e aggressione sessuale

Secondo quanto riportato dai principali media internazionali, la polizia britannica ha confermato che i presunti reati sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005.L’attore e comico, residente nell’Oxfordshire, nel sud dell’Inghilterra, è stato denunciato da quattro donne in casi distinti. Le indagini restano in corso, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni o sia coinvolto a contattare la polizia per contribuire all’inchiesta: “L’indagine è ancora aperta e stiamo cercando ulteriori testimonianze”, si legge nella dichiarazione ufficiale., che a giugno compirà 50 anni, è stato uno dei personaggi più noti del panorama televisivo e comico britannico. Nel 2010 aveva sposato la popstar Katy Perry, matrimonio durato circa un anno. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Leodierne si aggiungono a quelle già emerse nel 2023, quando il Sunday Times e Channel 4 avevano rivelato testimonianze di quattro donne che lo accusavano di violenze sessuali e