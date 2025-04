Ilgiorno.it - Spirano, inaugurato Agri hub intitolato a Roberto Maroni: “Aveva sostenuto fortemente questo progetto”

Bergamo, 4 aprile 2025 – A, in provincia di Bergamo, è statol'hub, un centro di servizi e ricerca per l'coltura che è statoall'ex presidente della Regione Lombardia, scomparso il 22 novembre 2022 dopo aver combattuto contro una lunga malattia. La struttura, cofinanziata dalla Regione, propone una didattica basata su attività a contatto con la natura e il mondo rurale, con una particolare attenzione alla nutrizione, fondata su prodotti di qualità a filiera corta e a chilometro zero. All'interno il centro ospita anche il primo 'nido’ d'Italia per l'educazione dei più piccoli all'ambiente e al rispetto delle tradizioni rurali del territorio. “Il centro - ha spiegato il governatore Attilio Fontana presente all'inaugurazione con i sindaci del territorio - è statoche sostennea beneficio deglicoltori locali”.