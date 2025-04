Dayitalianews.com - San Marino si salva dai dazi di Trump: un’occasione d’oro per l’economia del piccolo Stato

Mentre molti Paesi europei sono finiti nel mirino delle politiche protezionistiche di Donald, Sanpuò tirare un sospiro di sollievo. Gli Stati Uniti, infatti, hanno applicato uno ridotto del 10% alle esportazioni provenienti dalla piccola Repubblica, esattamente la metà rispetto alla tariffa imposta al resto dell’Europa.Non si tratta di un errore né di un trattamento di favore casuale. Sannon fa parte dell’Unione Europea, anche se è legato ad essa da un accordo doganale, e ciò lo mette in una posizione particolare nel panorama commerciale globale.Un’opportunità per il TitanoCiò che per molti è considerato un colpo alle esportazioni, potrebbe trasformarsi in un vantaggio competitivo per San. Conpiù leggeri, diverse aziende potrebbero essere incentivate ad aprire una sede nella Repubblica per aggirare le sanzioni imposte dagli Stati Uniti ai Paesi UE.