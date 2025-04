Ilrestodelcarlino.it - Valentino Rossi, la famiglia alle Maldive: vacanza da sogno tra colazioni a bordo oceano, relax e coccole

Pesaro, 4 aprile 2025 – Lesembrano essere diventate una vera e propria seconda casa per Francesca Sofia Novello. Dopo il romantico viaggio simil luna di miele in versione family, trascorso lì nel 2023 cone la primogenita, la modella è tornata nel paradiso tropicale, questa volta accompagnata dsue due bambine, Giulietta e la neonata Gabriella, venuta al mondo lo scorso gennaio.al femminile nel paradiso tropicale Una pausa tutta al femminile, tra, mare cristallino e momenti didocumentati nelle Instagram stories, dove l’influencer sta condividendo questi primi giorni dicon scatti di, giochi sulla sabbia e i primi look estivi della stagione. “I look estivi con le cosciotte scoperte mi fanno perdere la testa” scrive Francesca Novello pubblicando una foto dell’outfit indossato dalla piccola Gabriella per l’occasione.