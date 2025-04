Incidente in A11 | coda tra Prato e Montecatini disagi alla circolazione

Montecatini Terme (Pistoia), 4 aprile 2025 – Code e disagi in A11 a causa di un Incidente avvenuto intorno allr 17,45 all’interno della Galleria Serravalle, in direzione Pisa. Nel tratto compreso tra Prato Ovest e Montecatini Terme, le code sono arrivate fino a 7 km. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Pisa. Notizia in aggiornamento Lanazione.it - Incidente in A11: coda tra Prato e Montecatini, disagi alla circolazione Leggi su Lanazione.it Terme (Pistoia), 4 aprile 2025 – Code ein A11 a causa di unavvenuto intorno allr 17,45 all’interno della Galleria Serravalle, in direzione Pisa. Nel tratto compreso traOvest eTerme, le code sono arrivate fino a 7 km. Sul luogo dello scontro sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia. Attualmente il traffico scorre su una corsia disponibile in direzione Pisa. Notizia in aggiornamento

