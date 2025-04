Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor 3-6, 1-0, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: l’azzurro ha reagito ma non è bastato per riaprire il 1° set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 A zero l’olandese, in un amen.40-0 Servizio e dritto sulla riga.30-0 Servizio vincente.15-0 Ace (4°).1-0 Esce la risposta di rovescio sulla seconda!40-30 ACE (5°)!30-30 ACE (4°)!15-30 Sbaglia anche il rovescio in palleggio.15-15 Lunga la volèe comoda del.15-0 Servizio e dritto6-3! Non risponde purtroppo di rovescio il giocatore di Busto Arsizio e concede così il primo parziale all’olandese.SecondaA-40 Slice vincente. Set point (3°).40-40 Punito il serve&volley dalla risposta nei piedi di rovescio! Bravo Mattia!A-40 Ace (3°).40-40 Ace, niente da recriminare.40-A Errore gratuito didopo il servizio, udite udite, di dritto! Forza Mattia.40-40 Super passantino stretto di dritto di, volèe in rete di