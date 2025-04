De Bruyne lascia il City pazza idea Napoli? La suggestione tra sogno e realtà

Bruyne lascerà il Manchester City a fine stagione e abbiamo immaginato una clamorosa suggestione di mercato che lo vedrebbe al Napoli Kevin De Bruyne lascerà il Manchester City a fine stagione, e la notizia ha fatto tremare il mondo del calcio. Dopo dieci anni di magie con i Citizens, il fuoriclasse belga ha annunciato che il suo contratto, in scadenza a giugno 2025, non sarà rinnovato.E mentre i tifosi inglesi piangono la perdita di una leggenda, noi abbiamo immaginato una suggestione di mercato da capogiro. De Bruyne con la maglia del Napoli. Sì, proprio così, un sogno che potrebbe accendere il cuore dei tifosi partenopei e cambiare gli equilibri della Serie A. Ma è davvero possibile?Kevin De Bruyne e il Manchester City: fine di un'era gloriosaKevin De Bruyne ha dato l'annuncio che nessuno voleva sentire: dopo una decade di successi, lascerà il Manchester City.

