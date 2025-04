Musica Gaia annuncia le prime date del tour estivo | il 23 agosto a Padula

Leggi su Ildenaro.it

Volata al primo posto della classifica Earone con Chiamo io, chiami tu, presentata sul palco del 75° Festival di Sanremo, canzone più trasmessa dalle radio italiane,oggi ledel(prodotto da Vivo Concerti e distribuito in collaborazione con Color Sound) che seguirà il concerto-evento del 7 maggio al Fabrique di Milano.Occasione per presentare dal vivo i brani del nuovo album rosa dei venti – pubblicato lo scorso 21 marzo per Columbia Records/Sony Music Italy – il viaggioledi Gaia parte da Bitonto (BA) il 25 maggio @ Piazza Marconi, per arrivare poi a Livorno il 31 maggio @ Straborgo, a Perugia il 3 luglio @ Umbria che Spacca, a Mirano (VE) il 4 luglio @ Mirano Festival, a Piacenza il 26 luglio @ Palazzo Farnese, a Verona il 28 luglio @ Teatro Romano – Contaminazioni Festival, a Crotone il 31 luglio @ Crotone Summer Fest 2025, a Porto Sant’Elpidio (FM) il 2@ Summer Festival, a Rocca di Capri Leone (ME) il 3@ Piazza Gepy Faranda, a Adrano (CT) il 4@ Castello Normanno, a Santa Margherita Ligure (GE) il 6@ Anfiteatro Bindi, a La Spezia il 7@ Piazza Europa, a Gonessa (CA) il 20@ Piazza del Minatore, a(SA) il 23@ La Certosa di San Lorenzo, e a Cuneo il 13 settembre @ Connessioni Festival.