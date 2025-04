Origgio via Per Lainate pericolosa | Mettete i dossi

Lainate, trafficata strada su cui si affaccia una palazzina le cui famiglie si sono da sempre appellate al Comune affinché collocasse un dosso o una rotonda all’incrocio semaforico con via Per Caronno. Nell’ultimo incidente un uomo di 59 anni, che lavora in un’azienda della zona, è . Leggi su Ilnotiziario.net Serve mettere quanto prima in sicurezza la via Per, trafficata strada su cui si affaccia una palazzina le cui famiglie si sono da sempre appellate al Comune affinché collocasse un dosso o una rotonda all’incrocio semaforico con via Per Caronno. Nell’ultimo incidente un uomo di 59 anni, che lavora in un’azienda della zona, è .

Origgio, via Per Lainate pericolosa: "Mettete i dossi". Ne parlano su altre fonti

Origgio, via Per Lainate pericolosa: “Mettete i dossi” - Serve mettere quanto prima in sicurezza la via Per Lainate, trafficata strada su cui si affaccia una palazzina le cui famiglie si sono da sempre appellate ... (ilnotiziario.net)

Origgio, uomo investito in via Per Lainate: trasportato in ospedale - L’impatto è stato violento, con il pedone che ha battuto la testa contro il parabrezza. Temendo il peggio, i sanitari hanno inviato sul posto sia l’automedica che un’ambulanza della Sos di Uboldo. (laprovinciadivarese.it)

Incidente a Origgio, auto investe un uomo - Incidente questa mattina in via Per Lainate a Origgio: un uomo di 59 anni, che lavora in un'azienda della zona, è stato travolto da un'auto mentre ... (ilnotiziario.net)