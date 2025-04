Dazi Usa Powell | Incertezza è alta con rischi per inflazione e disoccupazione

L'inflazione potrebbe aumentare e rimanere a livelli elevati a seguito dei Dazi decisi da Donald Trump. È quanto afferma il presidente della Fed, Jerome Powell, in una risposta indiretta all'appello che gli è stato lanciato dal presidente Usa riguardo al taglio dei tassi di interesse. "Ci troviamo di fronte a una prospettiva altamente incerta con rischi elevati sia di disoccupazione più elevata che di inflazione più elevata", ha affermato Powell in un discorso preparato per un evento ad Arlington, in Virginia. "Mentre è altamente probabile che le tariffe generino almeno un aumento temporaneo dell'inflazione, è anche possibile che gli effetti possano essere più persistenti", ha detto il presidente della Fed. Trump a Powell: "Smetti di fare politica e taglia i tassi" "Jerome, taglia i tassi di interesse e smetti di fare politica!".

