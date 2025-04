Napoli controlli anti-droga tra Vasto e Ponticelli | quattro arresti

Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiquattro ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto quattro persone. Nello specifico, gli agenti del Commissariati Vicaria-Mercato, San Carlo-Arena, Ponticelli e Vasto-Arenaccia hanno tratto in arresto rispettivamente un .L'articolo Napoli, controlli anti-droga tra Vasto e Ponticelli: quattro arresti Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Napoli, controlli anti-droga tra Vasto e Ponticelli: quattro arresti Leggi su Teleclubitalia.it Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura diper contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Nelle ultime ventiore, la Polizia di Stato ha tratto in arrestopersone. Nello specifico, gli agenti del Commissariati Vicaria-Mercato, San Carlo-Arena,-Arenaccia hanno tratto in arresto rispettivamente un .L'articolotraTeleclubitalia.

Napoli, controlli anti droga in città: arrestate quattro persone. Controlli anti-droga a Napoli, due arresti per spaccio. Napoli, controlli anti droga: arrestate due persone dalla polizia. Ponticelli, metal detector e cani antidroga all'ingresso della scuola. Controlli antidroga: arrestato 27enne. Controlli antidroga a Sorrento, due arresti per spaccio. Ne parlano su altre fonti

Napoli, controlli anti droga in città: arrestate quattro persone - Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi e traffico di ... (msn.com)

Napoli: intensificati i controlli contro traffico di droga e armi, quattro arresti in 24 ore - A Napoli, intensificati i controlli delle forze dell'ordine contro il traffico di droga e la detenzione illegale di armi; quattro arresti in 24 ore evidenziano l'impegno per la sicurezza cittadina. (gaeta.it)

Napoli, controlli a Porta Nolana: sanzionate sei attività commerciali - Nella giornata di ieri, la polizia di stato ha effettuato controlli straordinari a Porta Nolana e zone limitrofe. In particolare unitamente ai militari della guardia di finanza ... (msn.com)