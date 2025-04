Brentford v Chelsea | formazione statistiche e anteprima

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-04 17:37:00 Ecco quanto riportato poco fa:dicontroMatchtenterà di vincere in casa alper la prima volta dal 1938 e di far rivivere le loro sottili speranze di qualificarsi per il calcio europeo in un derby di Londra occidentale di domenica (14:00 BST).La corsa in trasferta a cinque partite delle Bees si è conclusa a Newcastle mercoledì, quando il rigore di 74 minuti di Alexander Isak ha dato ai padroni di casa una vittoria per 2-1.“Stiamo affrontando una squadra delmolto forte che, dopo un forte inizio di stagione, ha avuto un po ‘di calo”, ha dichiarato il manager Thomas Frank.“Hanno avuto alcuni infortuni. È una squadra delcompletamente che stiamo affrontando e hanno bisogno di un posto in Champions League. Non sto cercando di giocare; hanno bisogno del posto in Champions League e hanno bisogno di batterci.