Fiorentina incontro Funaro-Commisso Ribadita la volontà di collaborare Stadio accordo sulla convenzione

volontà di continuare a lavorare insieme, per cui devo dire è stato un incontro piacevole e positivo». Lo ha affermato Sara Funaro, sindaca di Firenze, commentando l'incontro di oggi col patron della Fiorentina Rocco Commisso al Viola Park. «Continueremo a incontrarci come in questi mesi abbiamo fatto con il direttore Ferrari e con la Fiorentina», ha aggiunto, parlando a margine di un convegno di Aidda. Funaro non incontrava Commisso a Firenze da ottobre. «Ovviamente questo è un primo incontro dopo tutti questi mesi - ha spiegato - e ci siamo aggiornati rispetto a tutta una serie di cose che stiamo facendo dai lavori che sono in corso, l'avanzamento di stato del cantiere» dello Stadio Franchi, e «abbiamo ribadito la volontà di collaborare; abbiamo ragionato anche del prossimo accordo modificativo» della convenzione per l'utilizzo dello Stadio, «che è quello che bisognerà firmare per la prossima stagione». Lanazione.it - Fiorentina, incontro Funaro-Commisso. “Ribadita la volontà di collaborare”. Stadio, accordo sulla convenzione Leggi su Lanazione.it Firenze, 4 aprile 2025 – «Abbiamo parlato di tante questioni, anche in maniera molto generale», il tutto «ribadendo ladi continuare a lavorare insieme, per cui devo dire è stato unpiacevole e positivo». Lo ha affermato Sara, sindaca di Firenze, commentando l'di oggi col patron dellaRoccoal Viola Park. «Continueremo a incontrarci come in questi mesi abbiamo fatto con il direttore Ferrari e con la», ha aggiunto, parlando a margine di un convegno di Aidda.non incontravaa Firenze da ottobre. «Ovviamente questo è un primodopo tutti questi mesi - ha spiegato - e ci siamo aggiornati rispetto a tutta una serie di cose che stiamo facendo dai lavori che sono in corso, l'avanzamento di stato del cantiere» delloFranchi, e «abbiamo ribadito ladi; abbiamo ragionato anche del prossimomodificativo» dellaper l'utilizzo dello, «che è quello che bisognerà firmare per la prossima stagione».

