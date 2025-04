Oasport.it - LIVE Bellucci-Griekspoor 2-5, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: conferma il break l’olandese

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Altro grande cross di rovescio di, bravissimo.30-40 La prima la annulla con un perentorio rovescio in cross.15-40 Gratuito dopo il servizio didi dritto: palle!15-30 FAVOLOSA palla corta vincente di! Lasciato fermo!15-15 Non passa la veronica di. Lob in corsa in avanti di!15-0 Largo il lob di dritto dell’azzurro, peccato!3-5 Ace (1°), a zero!40-0 Servizio e dritto.30-0 Prima vincente, fin qui non è stato aiutato dalla battuta.15-0 Servizio e rovescio solido!5-2 Servizio e dritto. A trenta.40-30 Altra ottima risposta didi dritto!40-15 Servizio e dritto.30-15 Stavolta la risposta c’è ed è molto profonda, il dritto affrettato delfinisce in rete.