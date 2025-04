La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento | quanti soldi stanno perdendo Bezos Zuckerberg e Musk

Trump, la sera di mercoledì 2 aprile, ha ufficialmente annunciato la rigida applicazione della sua politica di tariffe sulle merci non prodotte negli Stati Uniti. E a pagare dazio, oltre che un'economia globale preda dell'incertezza, sono i grandi magnati miliardari. Quelli, per intenderci, che nel pomeriggio del 20 gennaio 2025 erano in prima fila durante l'insediamento del tycoon nella Casa Bianca. I nomi sono ben noti: Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e, ovviamente, Elon Musk. Secondo un calcolo di Bloomberg, il patrimonio dei tre si è ridotto di 44 milioni di dollari immediatamente dopo l'annuncio dei dazi e la riapertura dei mercati. Una cifra che, considerando le 500 persone più ricche del mondo, sale addirittura a 208 miliardi di dollari.

La mazzata dei dazi di Trump per i ricconi in prima fila al suo insediamento: quanti soldi stanno perdendo Bezos, Zuckerberg e Musk. Il Ticino alla prova di Trump: «Siamo sorpresi, sarebbe una mazzata». Dazi, Fini (Cia): "Mazzata per agroalimentare, negoziato Ue-Usa per evitarli con Italia protagonista". Trump contro la Ue: «Ci ha trattati male, i dazi sono sicuri». Meno tasse ai ricchi e alle aziende e dazi universali: le ricette economiche di Trump costeranno caro alle…. Ne parlano su altre fonti

