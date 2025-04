Via al Consiglio dei ministri che vara il nuovo decreto sicurezza Cosa cambia e perché la Lega non è contenta

sicurezza, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in un decreto legge e a questo è stato dedicato il Consiglio dei ministri di oggi, 4 aprile. Una mossa, quella di trasformarlo in dl, che consente di aggirare il lungo iter parlamentare, dal momento che un decreto, per sua natura giuridica, deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la sua decadenza automatica. Il ddl sicurezza, attualmente all’esame del Senato, avrebbe dovuto essere votato a metà aprile, ma per problemi di copertura finanziaria sarebbe comunque tornato alla Camera per una terza lettura. Il governo ha così deciso di cambiare strategia, ma il testo approvato oggi non è identico a quello iniziale: le pressioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno portato alla rimozione di alcuni dei punti più controversi, scelta che non è piaciuta alla Lega di Matteo Salvini che fino a ieri ha protestato (oggi ha scelto invece di abbassare i toni) . Leggi su Open.online Il governo Meloni spinge sull’acceleratore: il disegno di legge sulla, impantanato da mesi in Parlamento, si trasforma in unlegge e a questo è stato dedicato ildeidi oggi, 4 aprile. Una mossa, quella di trasformarlo in dl, che consente di aggirare il lungo iter parlamentare, dal momento che un, per sua natura giuridica, deve essere convertito in legge entro 60 giorni, pena la sua decadenza automatica. Il ddl, attualmente all’esame del Senato, avrebbe dovuto essere votato a metà aprile, ma per problemi di copertura finanziaria sarebbe comunque tornato alla Camera per una terza lettura. Il governo ha così deciso dire strategia, ma il testo approvato oggi non è identico a quello iniziale: le pressioni del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, hanno portato alla rimozione di alcuni dei punti più controversi, scelta che non è piaciuta alladi Matteo Salvini che fino a ieri ha protestato (oggi ha scelto invece di abbassare i toni) .

