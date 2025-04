Atp Marrakech 2025 | Darderi vola in semifinale Kopriva ko in due set

Darderi vola in semifinale nel torneo Atp 250 di Marrakech 2025. L'italo argentino ha sconfitto in due set il ceco Vit Kopriva con il punteggio di 7-5 6-2 in un'ora e 56 minuti di partita. Vittoria importante per l'azzurro, che si prende così la sua rivincita sul ceco, che lo aveva battuto la settimana scorsa nella finale del Challenger di Napoli. Ieri inoltre il classe '97 di Bilovec aveva avuto ragione in tre set su Lorenzo Sonego, ma oggi non ha potuto nulla contro un Darderi falloso ma efficace. La testa di serie numero 7 affronterà ora la quinta forza del seeding, ovvero lo spagnolo Roberto Carballes Baena, che ha avuto ragione in due set del lusitano Nuno Borges.

