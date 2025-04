Ilprimatonazionale.it - “L’Avanguardia Italiana”: mito, tecnica e identità oltre la crisi

Roma, 4 apr – In un’epoca in cui le contraddizioni del capitalismo terminale sembrano trascinarci verso un esito catastrofico,(Polemos Forgia Editrice, 94 pp.; 12,00€) si presenta come una raccolta provocatoria e visionaria, capace di restituire senso e direzione a chi si rifiuta di accettare il declino come destino. Non si tratta semplicemente di un’opera intellettuale, ma di un atto di militanza culturale, una chiamata all’azione rivolta a chi percepisce l’urgenza di una rinascita attraverso il, lae la memoria profonda.Riappropriarsi dellaFin dalle prime pagine, il lettore è condotto tra le ceneri ardenti della civiltà contemporanea, dove la speranza non è negata, ma riconquistata. I riferimenti agli antichi valori indoeuropei e alle scritture epiche — dai Veda all’Iliade — non sono nostalgia, ma archetipi da reinterpretare in chiave attuale.