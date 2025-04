Tvzap.it - Caos a “Uomini e Donne”, scintille tra Gianni Sperti e il cavaliere

News Tv. La puntata di oggi, venerdì 4 aprile 2025, diè stata movimentata da un acceso dibattito nato attorno a una rivelazione delDamiano, che ha raccontato un gossip che ha sorpreso tutti. La dichiarazione che ha fatto scattare l'ironia e l'incredulità degli opinionisti Tina Cipollari e, dando vita a un botta e risposta infuocato. "", la rivelazione di DamianoTutto è iniziato quando Maria De Filippi ha chiesto a Damiano di raccontare i dettagli della sua ultima esterna con Flavia. Ilha spiegato di aver trascorso una piacevole serata con la dama e di aver deciso di dormire insieme a lei in albergo, senza però che accadesse nulla tra loro.