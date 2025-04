Incidente a Treviolo moto si schianta contro auto | gravissima una ragazza di 18 anni

Treviolo (Bergamo), 4 aprile 2025 – Grave Incidente a Treviolo, nella Bergamasca. Verso le 14,30 di oggi, venerdì 4 aprile, una ragazza di 18 anni che viaggiava in sella a una moto si è scontrata con un’auto in via Broglio, all’incrocio con via San Celso. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’automedica e un’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Solo ieri, giovedì 3 aprile, una donna di 39 anni è stata investita da un’auto lungo viale Roma, all’altezza dell’attraversamento pedonale libero in corrispondenza della Torre dei Caduti, a Bergamo. All’arrivo dei sanitari per soccorrerla, le sue condizioni sono apparse subito gravi e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII. Ilgiorno.it - Incidente a Treviolo, moto si schianta contro auto: gravissima una ragazza di 18 anni Leggi su Ilgiorno.it (Bergamo), 4 aprile 2025 – Grave, nella Bergamasca. Verso le 14,30 di oggi, venerdì 4 aprile, unadi 18che viaggiava in sella a unasi è scontrata con un’in via Broglio, all’incrocio con via San Celso. Immediato l’intervento dei soccorsi con un’medica e un’ambulanza per il trasporto della giovane in ospedale in codice rosso. Sul posto la polizia locale per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Solo ieri, giovedì 3 aprile, una donna di 39è stata investita da un’lungo viale Roma, all’altezza dell’attraversamento pedonale libero in corrispondenza della Torre dei Caduti, a Bergamo. All’arrivo dei sanitari per soccorrerla, le sue condizioni sono apparse subito gravi e, dopo essere stata stabilizzata, è stata trasferita in codice rosso all’ospedale Papa GiovXXIII.

