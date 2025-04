Notizie.com - Federica Brignone comincia la fisioterapia assistita: le prime parole dell’atleta dopo l’operazione

Ledi. Da oggila. Come sta l’atleta.la: le(Foto Social) – notizie.com“Come al solito le cose le faccio in grande o non le faccio”.affida ai social le, che si è resa necessaria per la caduta di ieri, durante la seconda manche del gigante femminile dei Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa, Trentino.L’atleta è stata trasportata d’urgenza prima all’ospedale Santa Chiara di Trento in elicottero, accompagnata dal fratello Davide, poi alla clinica La Madonnina di Milano. Qui i medici hanno proceduto conchirurgica per sistemare ala complessa frattura scomposta che si è procurata durante la cadutaaver picchiato contro il palo di una porta col braccio.