Greta Ferro Vita Privata | Ecco Chi E’ Il Suo Fidanzato E Che Lavoro Fa!

conquista la TV accanto a Can Yaman, ma il suo cuore è già occupato: scopri chi è ilsegreto della modella e attrice, e la verità sulla loro relazione.: bellezza magnetica, talento crescente e un cuore già impegnatoCon i suoi occhi verdi capaci di stregare anche l’iconico Giorgio Armani,è una delle figure più interessanti del panorama televisivo e fashion italiano. Classe 1995, originaria di Vasto ma cresciuta a Campobasso, la giovane attrice e modella è diventata il volto dell’elegantissima campagna “La giacca” per la celebre maison Armani, segnando così l’inizio di un percorso costellato di successi. Oggi, la sua carriera sembra finalmente prendere il volo anche nel mondo della recitazione.Protagonista accanto a Can Yaman nella nuova serie “Il Turco”sarà presto sugli schermi di Canale 5 con un ruolo da protagonista nella nuova e attesissima miniserie “Il Turco”.