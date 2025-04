Ilfattoquotidiano.it - Tabellone Montecarlo 2025: Berrettini sulla strada di Zverev, Alcaraz per rompere il tabù e Musetti per un exploit

Non è l’inizio ufficiale della stagioneterra rossa, ma lo è per i primi della classe, quelli che mettono nel mirino il Roland Garros o la top 10 della classifica. Dal 7 al 13 aprile andrà in scena il Masters 1000 di, il primo dei tre tornei 1000 sul rosso nel prossimo mese e mezzo del calendario. Tutti i migliori saranno protagonisti, con uno spettatore speciale: Jannik Sinner. L’azzurro ovviamente non sarà in campo a, ma osserverà tutto con grande attenzione.Il primo Masters 1000 in programma è infatti l’ultima occasione di Alexander(esordio monegasco contro uno trae un qualificato dopo il bye iniziale) per tenere vive le speranze di conquistare la vetta della classifica prima del rientro dell’azzurro. Il tedesco oggi ha ancora 2.685 punti di ritardo dall’altoatesino.