Ilfattoquotidiano.it - Mark Antony Samson confessa per 5 ore. Al gip dice: “Ma non ho premeditato di uccidere Ilaria Sula”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una lunga confessione durata oltre cinque ore in cui ha ribadito di avere uccisoin un delitto non. È la versione di, il ventitreenne reo confesso del femminicidio della studentessa di origini umbre, nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Nei suoi confronti i pm contestano l’omicidio volontario aggravato e l’occultamento di cadavere per aver tentato di sbarazzarsi del corpo dilanciandolo, dopo averlo chiuso in una valigia, in un burrone. La ragazza è stata uccisa la sera del 25 marzo nell’appartamento di famiglia del giovane. La studentessa di Terni è stata colpita da diverse coltellate nella casa – ora sotto sequestro – di via Homs, nel quartiere Africano di Roma, all’interno della quale c’erano i genitori dell’assassino.Agli inquirenti il 23enne ha indicato il luogo dove era nascosto il corpo, ritrovato intorno all’1 di notte in un dirupo nella zona di Poli, a quarantina di chilometri da Roma.