antico monastero Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto come monastero Me Nu Brick, è in rovina dopo il terremoto che ha colpito il Myanmar. Il secolare monastero è uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all'epicentro del sisma, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il terremoto, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalle rovine degli edifici. Tgcom24.mediaset.it - Myanmar, le rovine dell'antico monastero distrutto dal terremoto Leggi su Tgcom24.mediaset.it L’Maha Aungmye Bonzan, comunemente noto comeMe Nu Brick, è in rovina dopo ilche ha colpito il. Il secolareè uno degli edifici distrutti a Mandalay, vicino all'epicentro del sisma, di magnitudo 7.7. Anche il ponte Ava in città è crollato nel fiume Irrawaddy. Una settimana dopo il, che ha ucciso più di 3.300 persone, le squadre di ricerca continuano a estrarre corpi dalledegli edifici.

Il monastero crollato in Myanmar, muoiono sotto le macerie cinque bambini e un novizio. Salvi altri 15 bambini - Il terribile terremoto che ha colpito il Myanmar ha causato il crollo del mononastero di Wailuwun a Taungoo, una città nella divisione di Pegu, situata a 220 km da Rangoon. Cinque bambini e un ... (informazione.it)

Terremoto Myanmar, un monastero in macerie a Naypyitaw - Terremoto Myanmar, un monastero in macerie a Naypyitaw 30 marzo 2025 Il devastante sisma di magnitudo 7.7 che venerdì ha colpito il Myanmar ha distrutto un tempio buddista nella capitale Naypyitaw. (informazione.it)