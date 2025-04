Dazi Trump affondano le Borse | Milano chiude a -653%

Lapresse.it - Dazi Trump, affondano le Borse: Milano chiude a -6,53%

Leggi su Lapresse.it

imposti dal presidente americano Donaldsulle merci importate dal resto del mondo affossano per il secondo giorno consecutivo i mercati. Un venerdì contraddistinto dal segno negativo, con leasiatiche che registrano profonde perdite. A seguire è l’Europa a crollare, con Piazza Affari che non riesce ad arrestare la caduta e arriva a scivolare oltre il 7% e termina a -6,53%. Percentuali che non si vedevano dal giorno dell’attacco alle Torri Gemelle, l’11 settembre 2001.Le principalieuropee chiudono nel baratro l’ultima seduta di scambi della settimana. Francoforte segna -5,09%; Londra -4,94%; Parigi -4,26%; Amsterdam -4,12% e Madrid -6,12%. Wall Street, che in una sola giornata ha bruciato 2 mila miliardi di dollari, ripete la giornata negativa con tutti i principali indici in forte calo.