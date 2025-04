Game-experience.it - Xbox ha pubblicato l’evocativo trailer di lancio di South of Midnight

ofsi prepara a conquistare i giocatori con un’avventura unica, e il nuovodidane esalta le atmosfere magiche e il fascino narrativo. Sviluppato da Compulsion Games, lo studio dietro We Happy Few, il titolo si distingue per un’estetica suggestiva e una trama coinvolgente ispirata al folklore del profondo sud degli Stati Uniti. La protagonista, Hazel, scopre di essere una Tessitrice, una delle poche persone dotate di poteri speciali, e parte per un viaggio per salvare sua madre, affrontando creature mitologiche e segreti secolari.Il gioco sarà disponibile dall’8 aprile 2025 suSeries XS, PC e tramiteGame Pass senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Chi ha acquistato la Premium Edition può già accedere in anteprima. Ilevidenzia un comparto artistico e sonoro di altissimo livello, con uno stile visivo distintivo e una colonna sonora immersiva.