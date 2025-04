Maturità 2024-25 cambia tutto | le novità che gli studenti devono sapere

Maturità 202-25 sono ormai alle porte, le modalità di svolgimento e cosa cambia in questo periodo. tutto quello che c'è da sapere.Esami di Stato 2024/25, modalità di svolgimento: ecco cosa cambia (Notizie.com)La Maturità di quest'anno partirà mercoledì 18 giugno prossimo alle ore 8.30 con la prima prova scritta. E già qui arriva la prima, e più importante, differenza rispetto al passato, da quest'anno è requisito per l'ammissione lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili.Inoltre la legge 150/2024 ha reso ancor più importante la valutazione del comportamento che se sarà inferiore a sei decimi porterà all'esclusione dall'esame e se pari a sei decimi porterà all'obbligo di discussione in sede di colloquio di un elaborato critico in materia di cittadindanza attiva e solidale sul rispetto di quelli che sono i principi costituzionali.

