Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2025 ore 18 | 10

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con le autostrade sulla A1 Napoli circone rallentata per lavori in direzione Napoli tra Anagni e Ferentino sullaFiumicino traffico intenso da ANSA del Tevere al ponte della Magliana in direzione Eur 30 situazione anche sul tratto Urbano della A24 tratto in uscita dalla capitale tra Portonaccio e il video per il raccordo anulare qui segnalato Inoltre un veicolo fermo in complanare prestare Dunque Attenzione ci possiamo proprio sul Raccordo Anulare traffico che permane molto intensa entrambe le carreggiate interna incolonnamenti tra case Salaria più avanti tra Bufalotta hai Prenestina Anche a causa di un precedente incidente avvenuto all'altezza di Nomentana si sta in coda anche tra il video per la diramazioneSud per un nuovo incidente avvenuto proprio all'altezza dello svincolo Appia in esterna code a tratti tra laFiumicino e Pontina per incidente mentre per traffico intenso file da Laurentina Tuscolana del quadrante sud della capitale e si sostanzialmente invariata ancora file sulla Cristoforo Colombo da Mezzocammino ad Acilia e su via dell'aeroporto di Fiumicino tra via Portuense al ponte della Scafa tutto in direzione Ostia Ci rallenta anche sulla Pontina in direzione Latina tra Aprilia sulla Nettunense in prossimità dei centri abitati di Pavone Cecchina tra Aprilia via genio civile tutto nei due sensi di marcia chiudiamo Cambiando argomento per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàNapoli la circone in graduale ripresa a seguito di accertamenti sulla linea nei pressi di Ceccano i treni hanno subito ritardi fino a 50 minuti da Matteo Rossi Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo già un servizio della