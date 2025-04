.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 29^ giornata

Nel girone A vincono Castelfrettese e Marina, sesto posto a rischio per l’Aesse Senigallia. Nel B l’Aurora Treia vince a Sassoferrato e sogna il secondo posto, la Jesina crolla contro il Tolentino e il Pietralacroce sogna il sorpasso. Il Monticelli vince il girone C e raggiunge Castelfrettese e Matelica nel triangolare per il titoloVALLESINA, 4 aprile– Tra il 1° e il 3 aprile si è giocato un turno infrasettimanale del campionato, per la precisione nella 29^ e penultima. Andiamo a scoprire quello che è successo, con l’arrivoterza vincitrice di girone dopo Castelfrettese e Matelica.Girone A – Aesse Senigallia, sesto posto a rischio. Vince il Marina, perde il Barbara MonSerraNel girone A la Castelfrettese batte con un netto 0-3 l’Aesse Senigallia con i gol di Natali, Steduto e Giuliani.