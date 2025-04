Ilfattoquotidiano.it - Champions, Mbappé e Rudiger sanzionati dalla Uefa per “condotta indecente”

Le stelle del Real Madrid, Kyliane Antonio Rüdiger, sono state multate, ma sono sfuggite alle squalifica dai quarti di finale dellaLeague con l’Arsenal. Per i festeggiamenti “indecenti” post-partita nel turno precedente, contro l’Atletico Madrid, sono statiin totale 3 calciatori dei Blancos: Mbappè con ammenda di 30mila euro, per Ceballos 20mila euro, per Rüdiger 40mila euro (e una squalifica di una partita se sarà recidivo entro il periodo di un anno). Il nome di Vinicius non figura invece tra i colpevoli.Nel post partita della sfida diLeague del Wanda Metropolitano, Clarence Seedorf disse ai microfoni di Prime Video: “Ho visto gesti che non mi sono piaciuti, cose che qui non posso raccontare”. La squadra di Carlo Ancelotti è passata ai quarti di finale soltanto ai calci di rigore dopo che l’Atletico ha vinto il match di ritorno per 1-0, pareggiando il punteggio complessivo sul 2-2.