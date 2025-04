Tg24.sky.it - Femminicidio di Ilaria Sula, la confessione di Samson: "Ho ucciso Ilaria il 26 marzo"

è stata uccisa la mattina del 26dopo avere trascorso la notte a casa del suo ex. Lo ha confermato Mark Antonynel corso dell'interrogatorio di convalida del fermo svoltosi in queste ore. L'indagato ha spiegato che la giovane si era recata la sera del 25 nell'appartamento di via Homs, situato nel quartiere africano a Roma, per restituirgli alcuni vestiti. La ragazza, sempre secondo il racconto dell'ex, si sarebbe trattenuta fino a tarda sera e quindi ha scelto di dormire a casa del 23enne per evitare di prendere i mezzi pubblici. I due avevano terminato da poco, sempre stando a quanto raccontato dal ragazzo, una relazione che era durata per alcuni mesi tra alti e bassi. La vicendaQuesto dunque quanto emerso dall’interrogatorio di convalida del fermo per Mark Antony, il 23enne accusato dell'omicidio di(CHI ERA).