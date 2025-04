Jonathan David | la Juventus c'è ma non alla cifra richiesta oggi

Juventus non si sente in pole position per Jonathan David, attaccante canadese classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille il prossimo. Leggi su Calciomercato.com Lanon si sente in pole position per, attaccante canadese classe 2000 in scadenza di contratto con il Lille il prossimo.

Juve, Paolo Laganà: 'Bianconeri in vantaggio sulle rivali per Jonathan David' - Secondo quanto riferito su X dal giornalista Paolo Laganà, la Juventus starebbe accelerando nei confronti di Jonathan David, attaccante canadese del Lille che a fine stagione dovrebbe svincolarsi dal ... (it.blastingnews.com)

Sky Sport - Juve, David investimento troppo costoso? - Jonathan David, centravanti classe 2000 del Lille e della nazionale canadese, piace molto alla Juventus, ma difficilmente sbarcherà a Torino in estate: stando a quanto riportato da ... (tuttojuve.com)