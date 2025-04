Tiro a segno a Buenos Aires nella carabina 3 posizioni si impone il magiaro Istvan Peni

Prosegue il programma della prima tappa della Coppa del Mondo 2025 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Buenos Aires, in Argentina: nella carabina libera tre posizioni da 50 metri maschile, senza italiani in gara, si impone il magiaro Istvan Peni.In finale netta affermazione dell'ungherese Istvan Marton Peni, che chiude a quota 461.0 e nel duello conclusivo supera il cinese Tian Jiaming, secondo con 458.8. Alle loro spalle si piazzano gli indiani Chain Singh, terzo a quota 443.7, ed Aishwary Pratap Singh Tomar, che resta ai piedi del podio con 432.6.Quinta piazza per l'austriaco Alexander Schmirl, eliminato con 422.6, davanti al magiaro Zalan Pekler, uscito di scena in sesta posizione a quota 413.0, infine i primi ad abbandonare la gara sono l'indiano Niraj Kumar, settimo con 402.5, ed il cinese Zhao Wenyu, ottavo a quota 400.

