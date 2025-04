Davidemaggio.it - Sanremo, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Rai

Ildihala richiestaRai in merito alla sentenza del TarLiguria, che lo scorso dicembre ha dichiarato illegittimo l’affidamento diretto alla TV didell’organizzazione del Festival di.Nessuna sospensione dell’efficaciasentenza, dunque. E’ quanto si apprende in un’ordinanza pubblicata oggi daldi, al quale la Rai si era rivolta. Si rileva che “la già intervenuta fissazione dell’udienza di merito per il prossimo 22 maggio 2025 esclude ragioni di periculum in mora”; ovvero, non ci sono ragioni e/o danni per sospendere la sentenza in atto. Inoltre, “le deduzioni cautelari da ultimo svolte dall’istante attengono principalmente alle specifiche modalità con cui il Comune ha inteso dare esecuzione alla sentenza”; vale a dire che la Rai contesta più che altro l’operatogiunta di, che non a caso ha già approvato il bando per l’assegnazione del Festival.